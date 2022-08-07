2022/08/07 | 23:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، 08/07/2022، بالزام مصرف الرافدين الحكومي بدفع 600...

ظهرت المقالة برلمانيون يتوعدون شركة بوابة عشتار بعد الجدل عن استحواذها على أموال تعويض طائلة أولاً على المسلة.

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