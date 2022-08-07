إحالة مصري عذب وقتل زوجته ودفنها في المنزل إلى المفتي

2022/08/07 | 23:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم ”أبو السعود.ب.خ“ إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لاتهامه بقتل زوجته بالاحتجاز والتعذيب ودفنها في المنزل.وحددت محكمة جنايات الأقصر الدائرة الأولى، التي أصدرت الحكم، جلسة 6 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم النهائي بعد أخذ الرأي الشرعي في الإعدام.وتعود تفاصيل الجريمة المروعة، […]

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