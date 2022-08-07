الهدنة بين الجهاد الاسلامي وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ

2022/08/07 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دخلت الهدنة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف اطلاق النار يبدأ الساعة 11:30 ليلا.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

كما تضمن الاتفاق أن تضمن مصر الافراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج والافراج عن الأسير بسام السعدي.

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