2022/08/08 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعدخلت الهدنة بين حركة الجهاد الاسلامي والكيان الصهيوني حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف اطلاق النار يبدأ الساعة 11:30 ليلا.وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بين الكيان الصهيوني وحركة الجهاد الإسلامي.وكانت حركة "الجهاد" الفلسطينية قد أعلنت موافقتها على اتفاق هدنة مع الكيان الصهيوني عبر وساطة السلطات المصرية، بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن استشهاد41 فلسطينيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).