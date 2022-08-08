رئيس هيئة النزاهة الأسبق يحذر من ثورة شعبية بسبب تدهور الكهرباء

2022/08/08 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج، اليوم الأحد، من مغبة الاستمرار في الإخفاق بإدارة ملف الكهرباء، مبينا ان الانتماء السياسي يحول دون محاسبة المتورطين بفساد الكهرباء.وقال فرج في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " الانتماء السياسي يحول دون محاسبة المتورطين بفساد الكهرباء وان العراق دأب على استيراد الكهرباء بـ"البواخر" من إيران".

واضاف ان " الاخفاق بملف الكهرباء في العراق يجب أن تحاسب عليه الكابينات الحكومية المتعاقبة وان وزارة الكهرباء اعتادت على قذف المسؤولية مع النفط والمالية

وتابع ان " 130 ألف منتسب في وزارة الكهرباء دون وجود عمل في اغلب الاحيان و نحذر من الثورة والفورة الشعبية بسبب تدهور الكهرباء".

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