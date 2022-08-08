كتلة سياسية تكشف عن الأطراف الراغبة بإجراء انتخابات مبكرة- عاجل

2022/08/08 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشف تكتل بيارق الخير، اليوم الاثنين، عن وجود محوريين في العراق يدعمان اجراء انتخابات مبكرة بشكل حقيقي.

وقال رئيس التكتل محمد الخالدي لـ (بغداد اليوم)،ان "اعادة الانتخابات بالوقت الراهن قرار صعب لجميع القوى السياسية العراقية خاصة لمن حققت نتائج جيدة مؤكدا ان التيار الصدري والقوى والمرشحين الذين خسروا في الانتخابات الماضية هما من يؤيد ويدعم هذه الخطوة يشكل حقيقي لاسباب متعددة ابرزها بان التيار لديه قاعدة بشرية ثابتة ومنظمة لاي استحقاقات اما بقية القوى السياسية والتي لم يحالفها الحظ بالانتخابات فانها تجد في وجود فرصة جديدة امر مشجع لها".

واضاف، ان "جميع القوى والاحزاب الفائزة بالانتخابات وحتى المستقلين لديهم هواجس مشتركة في اعادة الانتخابات بالوقت الراهن ابرزها امكانية خساراتهم تكون واردة جدا بالاضافة الى ان العزوف سيكون بنسبة عالية جدا وربما لن يزيد عن 10% ممن يحق لها الانتخاب وهذا الامر مثير للقلق لكل القوى السياسية".

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في كلمة له امس، حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة كشرط لانهاء اعتصام اتباعه داخل مجلس النواب.

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