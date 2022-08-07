بعد إقرار خطته الضخمة للمناخ والصحة.. بايدن يصدر بيانا

2022/08/08 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، بإقرار مجلس الشيوخ خطته الضخمة للمناخ والصحة، بعد 18 شهرا من المفاوضات الشاقة.

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