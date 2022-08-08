شاهد بالفيديو.. اتفاقية التفاح اللبناني مقابل الوقود العراقي

2022/08/08 | 00:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cAmbLvcZU_s

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