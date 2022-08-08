برشلونة يتوج بكأس بطولة خوان غامبرز الودية

2022/08/08 | 00:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حقق نادي برشلونة الإسباني فوزاً ساحقاً على ضيفه بوماس المكسيكي قوامه سداسية دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب كامب ناو على كأس جوان غامبر.[…]

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