الكهرباء توافق على زيادة حصة ذي قار من الطاقة إلى 1550 ميكاواط

2022/08/08 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واعأعلن فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار، زيادة حصة المحافظة من الطاقة إلى 1550 ميكا واط.وذكر الفرع في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "حصلت موافقة وزارة الكهرباء على زيادة حصة محافظة ذي قار من 1350 ميكا الى 1550 ميكا واط "، لافتا الى ان "ملاكات فروع التوزيع في المحافظة ستعمل على إعادة العمل وفق الجدول (4-2) من الليلة بعد إعادة تشغيل كافة الوحدات التوليدية".ودعا المواطنين الى دعم الملاكات العاملة في قطاع الكهرباء فهم يعملون بأصعب الظروف المناخية مقدمين كل ما يستطيعون تقديمه خدمة لأبناء المحافظة.وتابع، "كما ندعوهم الى المبادرة بترشيد الاستهلاك قد المستطاع وخصوصاً خلال الفترة الحالية الحرجة التي تشهد فيها درجات الحرار إرتفاع غير مسبوق والتي تجاوزت نصف درجة الغليان".

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