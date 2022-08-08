2022/08/08 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافقت وزارة الكهرباء اليوم الاثنين، على زيادة حصة محافظة ذي قار.وقالت دائرة التوزيع في المحافظة، عبر بيان تلقته ايرث نيوز، انه “حصلت موافقة وزارة الكهرباء على زيادة حصة محافظة ذي قار من ١٣٥٠ ميكا الى ١٥٥٠ ميكا واط”، مضيفة أنه “ستعمل ملاكات فروع التوزيع في المحافظة على إعادة العمل وفق الجدول (٤-٢) […]

ظهرت المقالة الكهرباء تتخذ قراراً بخصوص ذي قار ..



ودعوة للمواطنين خلال الفترة الحرجة أولاً على ايرث نيوز.

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