الأمم المتحدة: نعمل مع مصر على استعادة الهدوء إلى غزة

2022/08/08 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأحد، أنها "تعمل بشكل مكثف" مع مصر على استعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

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