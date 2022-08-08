منتخب الناشئين يعسكر في بغداد لضمان خوض مباريات ودية

2022/08/08 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوضحَ مدربُ مُنتخب الناشئين، أحمد كاظم، إنه قررَ أن يكونَ المعسكرُ الداخليّ في العاصمةِ بغداد لضمانِ وجودِ مُبارياتٍ تجريبيّةٍ على مستوى عالٍ على خلافِ ما كان مقرراً بوقتٍ سابقٍ في مدينةِ أربيل.

وقالَ كاظم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوقتَ الذي يفصلنا عن خَوضِ مُنافساتِ بطولةِ كأس العرب هو (13) يوماً فقط، وبالتالي فأفضلُ الحلولِ أن يكون المُعسكرُ في العاصمةِ بغداد لضمانِ خَوضِ مُبارياتٍ تجريبيّةٍ، حيثُ ستكون هناك مواجهتان مع مُنتخبِ شباب العراق ضمن إطارِ تَحضيراتِ مُنتخبِ الناشئين لبطولةِ كأس العرب.

وأشارَ إلى: إن "المُباراة الأولى ستكون يوم الخميس المُقبل، على أن تكون المُباراةُ الثانيّة بعدها بأربعةِ أيام. لافتاً إلى: إن "الجِهاز الفنيّ لم يتمكنْ من تأمينِ مُبارياتٍ تجريبيّةٍ لو ذهبَ الفريقُ إلى أربيل، وبالتالي قررنا البقاءَ في بغداد.

وبيّنَ: إن "الجانبَ البدنيّ هو ما يقلقنا في الفترةِ الحاليّة، ولكون الوقت المُتبقي لانطلاقِ كأس العرب قليلاً نسعى بجهودٍ مُضاعفةٍ لتحضيرِ الفريق بشكلٍ لائق".

هذا ويشارُ إلى أن مُنتخب الناشئين يلعب ضمن المجموعةِ الثالثة في بُطولةِ كأس العرب إلى جانبِ منتخبات المغرب وجزر القمر وموريتانيا.

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