أعضاء الكونغرس ينتقدون إمداد كييف بالأسلحة ويصفونه بـ

2022/08/08 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انتقد عضوا مجلس النواب الأمريكي، لورين بوبيرت ومارجوري تايلور غرين، توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفينها بعملية احتيال.

وفي وقت سابق، نشرت قناة CBS تحقيقا صحفيا حول النتائج الأولى للدعم الغربي لنظام كييف.



واستنتج الصحفيون أن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لا تصل إلى متلقيها.

وكتبت بوبيرت: "كل الحقائق موجودة: معظم المساعدات عملية احتيال".

ومن جانبها، أشارت غرين إلى أن الولايات المتحدة لم تكن أبدا قلقة بشأن مصير أوكرانيا.

وقالت "هذا الفيلم هو أحد الأسباب التي دفعتني إلى التصويت ضده.



لم يدر الحديث أبدا عن الشعب الأوكراني".

وعلى خلفية العملية الخاصة لتحرير دونباس، تواصل الدول الغربية ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.



وفي يوليو، أعلنت واشنطن عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 820 مليون دولار، والتي تشمل ذخيرة إضافية لراجمات هيمارس الأمريكية، ونظامي دفاع جوي نرويجي، وما يصل إلى 150 ألف قذيفة مدفعية 150 ملم، وأربعة رادارات مضادة للبطاريات.

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