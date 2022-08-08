أنبوب نفط البصرة – العقبة

2022/08/08 | 01:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: احمد موسى جياد تعاظم المخاطر الجيوسياسية وتضائل الأهمية الاستراتيجية متابعة لمداخلاتي السابقة حول مشروع...

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