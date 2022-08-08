تفاعلات الساعة.. 600 مليون دولار كلفة خطأ إداري وتظاهرات الإقليم تستمر

2022/08/08 | 01:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/07/2022.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي خلال...

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600 مليون دولار كلفة خطأ إداري وتظاهرات الإقليم تستمر أولاً على المسلة.

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