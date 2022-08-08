شاهد بالفيديو.. الجحيشي: العراق يمتلك 280 مصنع متوقف عن العمل بسبب التدخلات الخارجية

2022/08/08 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MIfcY0exL8Q

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