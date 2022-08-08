2022/08/08 | 01:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو من الجو لمنطقة بين الحرمين وسط كربلاء ليلة تاسوعاه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/08 | 01:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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