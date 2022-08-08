مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة مبادرات لخفض التضخم

2022/08/08 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة من المبادرات تهدف إلى خفض التضخم، عبر إنفاق 430 مليار دولار توفرها السلطات.ومن المتوقع أن يقطع مجلس النواب العطلة الصيفية للتصويت على حزمة المبادرات هذه.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفعل إنه سيوقع الوثيقة إذا وافق عليها الكونغرس.وفي وقت سابق، أفيد بأن Ipsos وABC News نظما مسحا أظهر أنه وفقا لـ 69%من الأمريكيين، فإن الوضع في الاقتصاد الأمريكي يتدهور حاليا.

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