سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا.. وقصف محطة نووية

2022/08/08 | 02:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت أربع سفن إضافية محملة بالحبوب ميناءين أوكرانيين، الأحد، بينما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتنفيذ ضربة جديدة ضد محطة نووية تحتلها القوات الروسية.

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