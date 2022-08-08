2022/08/08 | 02:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kg96xQgvqq4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غزة على صفيح ساخن .. عودة التصعيد من جديد في العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غزة على صفيح ساخن .. عودة التصعيد من جديد في العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).