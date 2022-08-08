الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا شديد اللهجة للرد على تصريحات رئيس نابولي

2022/08/08 | 02:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأحد، بيانا شديد اللهجة، ردا على تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، والتي أدلى بها عن اللاعبين الأفارقة وبطولة الأمم الأفريقية.

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