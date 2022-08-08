2022/08/08 | 03:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9F2A-_q1zKQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطفاء تام للكهرباء في المحافظات الجنوبية نتيجة احتراق محطة كهرباء خور الزبير الغازية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اطفاء تام للكهرباء في المحافظات الجنوبية نتيجة احتراق محطة كهرباء خور الزبير الغازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).