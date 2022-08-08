2022/08/08 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واعأعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، انطفاء تام للطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات الجنوبية لليوم الثالث على التوالي.وذكر الفرع في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "حصل إطفاء عام (Shut Down) للمرة الثالثة على التوالي في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار".من جهته قال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، "انفجار ضخم في محطة خور الزبير مما تسبب بانطفاء تام للكهرباء للمحافظات الجنوبية (البصرة وميسان وذي قار وواسط)، وملاكات الكهرباء تستنفر لغرض عزل المحطة المتضررة".وفي وقت سابق، أعلن فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار، زيادة حصة المحافظة من الطاقة إلى 1550 ميكا واط.وذكر الفرع في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "حصلت موافقة وزارة الكهرباء على زيادة حصة محافظة ذي قار من 1350 ميكا الى 1550 ميكا واط "، لافتا الى ان "ملاكات فروع التوزيع في المحافظة ستعمل على إعادة العمل وفق الجدول (4-2) من الليلة بعد إعادة تشغيل كافة الوحدات التوليدية".

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