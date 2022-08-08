أحداث آب.. انفجار ضخم في محطة خور الزبير يتسبب باطفاء الكهرباء عن البصرة ومحافظات اخرى

2022/08/08 | 03:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 7 آب 2022 انفجار ضخم في محطة خور الزبير يتسبب باطفاء الكهرباء عن...

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انفجار ضخم في محطة خور الزبير يتسبب باطفاء الكهرباء عن البصرة ومحافظات اخرى أولاً على المسلة.

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