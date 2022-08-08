الصدر يعطي حراك تشرين ضمانات للانضمام الى اعتصام الخضراء

2022/08/08 | 03:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال كشف‭ ‬مصدر‭ ‬من‭ ‬‮«‬حراك‭ ‬تشرين‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬امس،‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬ناشطي‭ ‬الحراك‭ ‬لضمهم‭ ‬إلى‭ ‬اعتصام‭ ‬أنصار‭ ‬التيار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناشطين‭ ‬بدورهم‭ ‬تواصلوا‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬السباعية‭ ‬الصدرية‭ ‬للتباحث‭ ‬بالأمر‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الأطراف‭ ‬تتكتم‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭. ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ […]

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