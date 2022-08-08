لو جمدنا الانتخابات…

2022/08/08 | 03:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام وصلتني‭ ‬ردود‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الاتجاهات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية‭ ‬عن‭ ‬مطلب‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة،‭ ‬والتقت‭ ‬تلك‭ ‬الردود‭ ‬عند‭ ‬النفع‭ ‬المرتجى‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابات‭ ‬أورثت‭ ‬البلاد‭ ‬هذه‭ ‬الفوضى‭ ‬وكرست‭ ‬نفوذ‭ ‬اقطاعيات‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اغفالها‭.‬ ‭ ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬يرى‭ ‬انّ‭ ‬الانتخابات‭ ‬لا‭ ‬تليق‭ ‬بوضع‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬للبلد‭ ‬وانّ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هي‭ ‬مرادف‭ […]

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