هدنة‭ ‬غير‭ ‬ناضجة‭ ‬في‭ ‬غزة بتنسيق‭ ‬مصري‭ ‬أمريكي‭ ‬والقصف‭ ‬يغلق‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون

2022/08/08 | 03:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهاد‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬إسرائيل‭ ‬أرادت‭ ‬الوقيعة‭ ‬بيننا‭ ‬وحركة‭ ‬حماس غزة‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)- ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ وافقت‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬اقترحتها‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرباتها‭ ‬مستهدفة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬بقصف‭ ‬صاروخي،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬الأحد‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القاهرة‭ ‬تنتظر‭ ‬الآن‭ ‬الرد‭ ‬الفلسطيني‭.‬وقال‭ […]

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