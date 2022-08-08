2022/08/08 | 03:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجهاد لـ (الزمان):إسرائيل أرادت الوقيعة بيننا وحركة حماس غزة- (أ ف ب)- القاهرة -مصطفى عمارة وافقت اسرائيل على هدنة اقترحتها مصر في قطاع غزة حيث تواصل إسرائيل ضرباتها مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد بقصف صاروخي، حسب ما أفاد مسؤول أمني مصري الأحد مشيرا إلى أنّ القاهرة تنتظر الآن الرد الفلسطيني.
وقال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدنة غير ناضجة في غزة بتنسيق مصري أمريكي والقصف يغلق مطار بن غوريون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدنة غير ناضجة في غزة بتنسيق مصري أمريكي والقصف يغلق مطار بن غوريون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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