درّب نيمار وجيسوس.. الاتحاد المصري يُعين روجيريو ميكالي مدربا للمنتخب الأولمبي

2022/08/08 | 03:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، تعيين البرازيلي روجيريو ميكالي في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

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