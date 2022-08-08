الإصلاح.. بين التعديل الدستوري وتغيير السلوك السياسي

2022/08/08 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي إمكانية حصول التغيير في النظام السياسي العراقي وكيف سيكون شكله؟

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