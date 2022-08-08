عراقي في تكساس.. الرحلة الأصعب

2022/08/08 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏فقد قصي في ذلك الحادث عينه وأنفه ونصف وجهه… ظنوه ميتا لا محالة..ولما تبين أنه على قيد الحياة تمنوا له الموت إشفاقا عليه.

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