منتخب السعودية للشباب يواصل هيمنته على البطولة العربية

2022/08/08 | 06:14 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة هيمنته على بطولة كأس العرب، بعدما توّج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، على حساب المنتخب المصري بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة خلال وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وسجّل لمنتخب السعودية عبد العزيز العليوة في الدقيقة الـ 45، بينما أحرز للمنتخب المصري صلاح الدين باشا في الدقيقة الـ 49، وحسم التعادل بعد ذلك الوقت الأصلي ثم الإضافي.

ويعد هذا هو اللقب الثالث للأخضر الشاب بعد عامي 1985 و2021، فيما أخفق الفراعنة في الحصول على اللقب، بعد وصولهم إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

وقدم منتخب السعودية للشباب تحت 20 عاما بطولة مميزة، فبدأ المسابقة بتصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، إذ حقق فوزين على موريتانيا (2-0)، ثم العراق (4-1)، وفي الدور الربع النهائي حقق المنتخب السعودي فوزاً صعباً على المنتخب اليمني بركلات الترجيح (3-1) عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ثم أحرز أكبر فوز في البطولة بعد الانتصار على فلسطين (5-0) في الدور النصف النهائي.

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ويعد هجوم منتخب السعودية هو الأقوى في البطولة، إذ سجّل الأخضر 12 هدفاً، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط، فضلاً عن أن المنتخب السعودي صاحب أكبر نتيجة في البطولة، بعد أن هزّ شباك المنتخب الفلسطيني بخماسية نظيفة في الدور قبل النهائي.

وعلى الرغم من إخفاق المنتخب المصري في التتويج باللقب العربي بعد وصوله إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، فقد قدم الفراعنة أداء مميزاً تحت قيادة محمود جابر، إذ حسم الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز (1-0) على عُمان، ثم بهدفين من دون رد أمام الصومال.

وفي دور الثمانية، فاز منتخب مصر على نظيره المغربي بنتيجة (2-1)، قبل الفوز على الجزائر (3-1) في المربع الذهبي، لكنه خسر في النهائي أمام السعودية بركلات الترجيح.

وسجل المنتخب المصري في البطولة تسعة أهداف، بينما استقبلت شباك الفراعنة ثلاثة أهداف فقط.

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