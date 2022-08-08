الخطر عاد للظهور من جديد.. تحذير أممي من اندلاع مواجهة نووية

2022/08/08 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أنّ أيّ هجوم على محطّات للطاقة النوويّة هو عمل "انتحاري"، داعيًا إلى وقف العمليّات العسكريّة في محيط محطّة زابوريجيا بأوكرانيا حتّى يتسنّى للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية الوصول إليها.

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