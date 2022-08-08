أوكرانيا تترقب

2022/08/08 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت روسيا من هجماتها على عدة مناطق في أوكرانيا، بينما تشير القوات الجوية الأوكرانية إلى "صعوبات تواجه الدفاعات الجوية للبلاد".

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