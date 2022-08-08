2022/08/08 | 08:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، 08/08/2022، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على...

ظهرت المقالة بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة أولاً على المسلة.

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