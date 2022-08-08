الصين تحث الولايات المتحدة على التخلي عن وهم السيطرة عليها بمساعدة تايوان

2022/08/08 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن الصين حثت الولايات المتحدة على احترام مصالح بكين والتخلي عن وهم السيطرة على البلاد بمساعدة تايوان.الصين تحث الولايات المتحدة على التخلي عن وهم السيطرة عليها بمساعدة تايوانبوليتيكو: القيادة الصينية تتجاهل محاولات أمريكية للتواصل ونقلت وسائل إعلام عن وو تشيان قوله إن “جمهورية […]

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