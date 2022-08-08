سفير أوكرانيا يتضامن مع الإسرائيليين.. وأمير سعودي ينتقد

2022/08/08 | 09:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك عن تضامنه مع الإسرائيليين، مشبهًا الحرب الروسية على بلاده بالمواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

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