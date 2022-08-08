أوكرانيا.. توقعات باتجاه روسيا إلى سياسة

2022/08/08 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولاك، أن الكرملين يتطلع وقف غزوه الشامل لأوكرانيا لمدة ستة أشهر، من أجل تكوين احتياطيات جديدة وتجديد وحداته.

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