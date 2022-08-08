2022/08/08 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشرت القوات الأمنية اليوم الاثنين، بإعادة فتح طريق (البصرة – الزبير)، وذلك عقب احتجاجات شعبية شهدتها المحافظة.وجاء هذا التحرك، بعد ان شهدت المحافظة احتجاجات فجر اليوم، بسبب انقطاع الكهرباء وملوحة المياه، حيث قام المحتجون بقطع عدد من الشوارع، بينها”: شارع بغداد – تقاطع التاميم شارع الزبير – حي المهندسين شارع التنانير – […]

ظهرت المقالة ’معضلة الكهرباء’..



إعادة فتح طريق البصرة – الزبير بعد احتجاجات وقطع للشوارع (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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