الحبس الشديد لمنتحل صفة قاضٍ في النجف

2022/08/08 | 09:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين على احد المجرمين لانتحاله صفة قاضي.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة جنايات النجف، اصدرت حكما بحق احد المجرمين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن جريمة انتحاله صفة قاض محكمة جنح ومراجعة الدوائر المختلفة ومديرية بلدية النجف بتلك الصفة بغير حق”.وأضاف أن “المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولاً / 1 لسنة 1983”.

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