تراجع أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع عوائد الدولار

2022/08/08 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الأسبوع الماضي احتمال رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار والخزانة الأميركية.وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1771.74 دولار للأونصة في الساعة 0454 بتوقيت […]

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