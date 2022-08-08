2022/08/08 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية اسايش شارزور في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، اعتقال عصابة بتهمة تهريب الآثار.وقالت المديرية في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، إن “قوة أمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص بينهم اثنان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بعصابة تهرب الآثار الى إيران في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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