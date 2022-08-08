2022/08/08 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين ،حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين على احد المجرمين لانتحاله صفة قاضي .وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”،ان “محكمة جنايات النجف، اصدرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات النجف: الحبس الشديد لمنتحل صفة قاضٍ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات النجف: الحبس الشديد لمنتحل صفة قاضٍ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات النجف: الحبس الشديد لمنتحل صفة قاضٍ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).