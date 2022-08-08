2022/08/08 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة الصدر: الإصلاح سينتصر على الفساد كما انتصر الدم على السيف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الإصلاح سينتصر على الفساد كما انتصر الدم على السيف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الإصلاح سينتصر على الفساد كما انتصر الدم على السيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).