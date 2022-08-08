إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على أول علاج موجه لنوع جديد من سرطان الثدي

2022/08/08 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على دواء يهدف إلى علاج نوع جديد من سرطان الثدي يسمّى HER2-Low.

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