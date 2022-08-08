2022/08/08 | 10:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يمتلك القمر الصناعي خيّام الإيراني الذي سيطلقه الصاروخ الفضائي الروسي سويوز- 2.1 بي في...

ظهرت المقالة صحيفة أمريكية تتحدث عن إمكانات فريدة للقمر الصناعي الإيراني خيّام أولاً على المسلة.

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