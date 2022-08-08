السيد الصدر: الإصلاح سينتصر على الفساد في عراقنا الحبيب

2022/08/08 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ان الإصلاح سينتصر على الفساد في عراقنا الحبيب.

وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "اللهم تقبل منا وقفتنا الإحتجاجية الحالية في المنطقة الخضراء معكم..



فمعكم معكم لا مع عدوكم من الفاسدين والتبعيين".

وأضاف "كما انتصر الدم على السيف في الطف، فسينتصر الإصلاح على الفساد في عراقنا الحبيب".

وأدناه نص التغريدة:

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