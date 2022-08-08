الصدر: كما انتصر الدم على السيف في الطف فسينتصر الاصلاح على الفساد

2022/08/08 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بمناسبة استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، "كما انتصر الدم على السيف في الطف فسينتصر الاصلاح على الفساد"، مضيفا، " اللهم تقبل منا وقفتنا الاحتجاجية الحالية في المنطقة الخضراء معكم".

أدناه نص التغريدة:

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