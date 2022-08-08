تفاصيل انفجار كدس للعتاد في النجف.. اكثر من 5 شهداء واضرار جسيمة (فيديو)

2022/08/08 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

تنشر (بغداد اليوم)، الاثنين، مقطع فيديو حصلت عليه يبين اثار انفجار كدس عتاد للقوات الامنية في النجف تابع لاحد الوية سرايا السلام ضمن الحشد الشعبي.

وأفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا انفجار كدس العتاد التابع للقوات الامنية في النجف الى 7 شهداء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد ضحايا انفجار كدس العتاد التابع للقوات الامنية في النجف أرتفع الى 7 شهداء"، مبيناً أن " الكدس تابع لاحد الوية سرايا السلام ضمن الحشد الشعبي".

وافاد مصدر امني في النجف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بانفجار كدس عتاد تابع للقوات الأمنية، فيما اشار الى انباء عن سقوط ضحايا .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الكدس انفجر على الطريق الحولي في محافظة النجف"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث لاخماد الحريق".

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