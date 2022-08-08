جنايات النجف تحكم بالحبس الشديد لمدة سنتين لمنتحل صفة قاضٍ

2022/08/08 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد اليوم – النجف

اصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين على احد المجرمين لانتحاله صفة قاضي.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محكمة جنايات النجف، اصدرت حكما بحق احد المجرمين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن جريمة انتحاله صفة قاض محكمة جنح ومراجعة الدوائر المختلفة ومديرية بلدية النجف بتلك الصفة بغير حق".

وأضاف، أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولاً / 1 لسنة 1983".

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